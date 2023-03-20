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Власти Киева объяснили яркую вспышку над городом упавшим спутником НАСА

20.04.2023 00:36|Псков

Киевские власти объяснили яркую вспышку в небе над городом падением спутника Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (США).

«Вспышка в небе над Киевом — результат падения на Землю космического спутника NASA <...> Чтобы избежать жертв от падений на землю обломков, была объявлена воздушная тревога. ПВО не работала", — приводит слова руководителя городской военной администрации Сергея Попко РИА Новости. 

Поздним вечером в среду, 19 апреля, ряд иностранных и российских изданий со ссылкой на очевидцев проинформировали о вспышке и взрывах в небе над столицей Украины. 

Как отмечает RT, 19 апреля NASA заявило о предстоящем плановом падении спутника Rhessi, который ранее был списан.

Источник: Псковская Лента Новостей
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