В России и мире

Власти Киева объяснили яркую вспышку над городом упавшим спутником НАСА

Киевские власти объяснили яркую вспышку в небе над городом падением спутника Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (США).

«Вспышка в небе над Киевом — результат падения на Землю космического спутника NASA <...> Чтобы избежать жертв от падений на землю обломков, была объявлена воздушная тревога. ПВО не работала", — приводит слова руководителя городской военной администрации Сергея Попко РИА Новости.

Поздним вечером в среду, 19 апреля, ряд иностранных и российских изданий со ссылкой на очевидцев проинформировали о вспышке и взрывах в небе над столицей Украины.

Как отмечает RT, 19 апреля NASA заявило о предстоящем плановом падении спутника Rhessi, который ранее был списан.