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Власти Ленинградской области сообщили о нашествии нерп. ФОТО

Нашествие нерп случилось в Ленинградской области. Об этом сообщили в региональном правительстве.

Фото: правительство Ленинградской области

Нерпы прибыли в регион из Карелии. Они оказались в области вместе с ледоходом, пишет FlashNord.

Так «внутренние туристы» проводят время у побережья Ладоги под Приозерском, — отметили в пресс-службе.

Нерпы — род из семейства тюленевых. Иногда нерп включают в род тюленей обыкновенных. В роде нерп 3 вида. Длина тела составляет до 1,5 м, масса - до 100 кг, сообщается в открытых источниках.