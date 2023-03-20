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Космический корабль Starship Илона Маска взорвался через три минуты после старта

Космический корабль Starship от SpaceX Илона Маска стартовал в четверг, 20 апреля, в 16.33 с площадки в Техасе. Однако спустя три минуты ракета взорвалась.

Трансляция испытаний велась SpaceFlight Now, на кадрах видео заметно, как набрав высоту 39 км ракета начала неконтролируемое вращение, а затем последовал взрыв, сообщает RuNews24.

По плану полета Starship должна была взлететь на 234 километра, после чего облетит вокруг Земли и упадет в районе Гавайских островов. Ракета-носитель не должна была сохраниться, поэтому после отделения она затонула бы в Мексиканском заливе.

Что пошло не так, пока не понятно. Как отметил ведущий трансляции, возможно, взрыв стал результатом ошибки в конструкции или была дана команда на саморазрушение.