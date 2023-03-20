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Нештатный сход боеприпаса произошел у российского самолета над Белгородом

Три человека пострадали при взрыве, который произошел накануне вечером в центре Белгорода, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«По вчерашним взрывам в городе Белгороде. Трое пострадало, один человек отказался от госпитализации, одному жителю поставили диагноз закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение мозга, жизни ничего не угрожает, вся необходимая помощь оказывается. И одной пожилой женщине стало плохо, очень поднялось давление. Она была госпитализирована, сейчас находится под наблюдением врачей», - приводят слова Гладкова «Интерфакс».

Ранее сообщалось о двух пострадавших женщинах.

О взрыве и образовавшейся воронке радиусом 20 метров в центре Белгорода губернатор сообщил накануне. Были зафиксированы разрушения в четырех квартирах жилого дома и повреждения четырех автомобилей.

Позднее Минобороны РФ объяснило произошедшее нештатным сходом авиационного боеприпаса у самолета Су-34 ВКС при выполнении полета над Белгородом.