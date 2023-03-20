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Российская пенсионерка пыталась избавиться от сухой травы и сожгла семь домов

Жительница Пермского края по неосторожности сожгла семь домов, пытаясь избавиться от сухой травы и мусора, сообщили в краевом МЧС.

По данным ведомства, 20 апреля в деревне Горки Косинского района в Пермском крае женщина решила почистить участок у дома, а потом сжечь траву и мусор. Однако огонь перекинулся сначала на ее дом, а потом на соседние. В результате сгорели семь домов, в них проживали 16 человек, в том числе четверо детей, сообщает РИА Новости.

«Предварительная причина – неосторожное обращение с огнем при сжигании мусора и травы. Общая площадь пожара составила 670 квадратных метров. По факту пожара проводится проверка», — рассказали в ведомстве.

В МЧС добавили, что при инциденте никто не пострадал.

Осведомленный источник рассказал, что жительнице деревни Горки 73 года.