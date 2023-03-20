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Сын пресс-секретаря президента РФ Пескова воевал в ЧВК «Вагнер» — Пригожин

Бизнесмен Евгений Пригожин рассказал в интервью военному корреспонденту Александру Симонову, что сын пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова Николай воевал в ЧВК «Вагнер». Соответствующее видео с рассказом Пригожина Симонов опубликовал в своем Telegram-канале «Позывной Брюс».

Пригожин подчеркнул, что рассказывает об этом впервые. По его словам, из всех его знакомых только один человек - Дмитрий Песков, «в своё время прослывший законченным либералом», отправил своего сына воевать, сообщает МК.

«Пришёл и сказал - "забери его простым артиллеристом", - рассказал Пригожин в опубликованном видео. - Отработал абсолютно нормально, по колено в грязи, в говне на "Урагане"».

Напомним, 33-летний Николай Песков до 2019 года носил фамилию Чоулз. Он родился в браке Дмитрия Пескова с Анастасией Буденной - внучкой советского военачальника Семена Буденного. В 90-х годах он переехал с матерью в Великобританию, затем вернулся в Россию. Является предпринимателем.