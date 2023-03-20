В России и мире

Свыше сотни строений сгорели в свердловском поселке, следователи возбудили два дела

Следственный комитет возбудил два уголовных дела по факту пожара в поселке Сосьва Свердловской области, где сгорели более 110 строений и пострадало имущество местного учреждения системы ФСИН, сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.

«Одно из них возбуждено по статье 293 УК РФ - по факту возможной халатности со стороны должностных лиц, не принявших необходимых мер для обеспечения пожарной безопасности населенного пункта в наступивший пожароопасный период. Второе уголовное дело возбуждено по статье 109 УК РФ - по факту причинения смерти по неосторожности гражданину, тело которого обнаружено в ходе тушения пожара в одном из уничтоженных огнем домов», - приводит сообщение «Интерфакс».

Для оказания помощи в расследовании на место происшествия выехала группа опытных следователей-криминалистов. Также следователями СКР продолжается проведение процессуальных проверок в других пострадавших от пожара муниципальных образованиях региона.

Как сообщалось, несколько пожаров вспыхнули 25 апреля в населенных пунктах Свердловской области. В поселке Таёжный Махневского городского округа огнем повреждены более 40 домов, в том числе 23 жилых, пожар локализован на площади 2,7 тысячи квадратных метров. В поселке Сосьва сгорело более 110 строений, пожар локализован на площади 9 тысяч квадратных метров. есть погибший. По одной из версий, пламя перебросилось со вспыхнувшей пилорамы. Эвакуировано более 200 человек из колонии, расположенной около Сосьвы. Пожар также возник в поселке Висим, где горел десяток домов.