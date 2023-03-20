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Наркоман толкнул россиянку под маршрутку, а потом ослепил себя. ВИДЕО

Житель Омской области, находясь в состоянии наркотического опьянения, сначала толкнул женщину под маршрутное такси на остановке, а потом выдавил себе единственный глаз, рассказали в пресс-службе СУСК РФ по Омской области.

Видео: Telegram-канал 112

По данным ведомства, инцидент произошел вечером 23 апреля на остановке «улица Магистральная» в Омске, где 35-летний мужчина, находящийся под действиями наркотиков, без каких-либо мотивов толкнул под колеса «Газели» 47-летнюю женщину.

«Подозреваемый беспричинно, умышленно, с целью убийства толкнул на проезжую часть непосредственно перед подъезжающим автомобилем "Газель" незнакомую женщину, ожидавшую транспорт. Женщина, упав, оказалась под колесами автомобиля, но в связи с тем, что водитель маршрутного такси успел затормозить, тяжких телесных повреждений ей удалось избежать», - приводит сообщение ведомства РИА Новости. В пресс-службе уточнили, что женщина получила сотрясение головного мозга.

Как рассказали в пресс-службе СУСК РФ по Омской области, затем мужчина выдавил себе единственный глаз. До этого, в 2020 году, он, находясь в колонии за распространение наркотиков, уже выколол себе один глаз. Мужчина был задержан, поврежденный глаз восстановить не удастся, его будут удалять хирургически. Возбуждено уголовное дело по статье «покушение на убийство из хулиганских побуждений». Злоумышленнику грозит от 8 до 20 лет колонии или пожизненный срок.