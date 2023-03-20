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Правительство России объявило об упрощении получения карты болельщика

Правительство РФ упростило оформление карты болельщика для детей младше 14 лет, инвалидов всех групп, а также пенсионеров, независимо от вида пенсии. Постановление об этом подписано, сообщается на сайте кабмина.

Упростить получение карты болельщика для подростков, инвалидов и пенсионеров правительству поручил президент по итогам совещания с членами кабмина в феврале.

Начиная с 26 мая, идентификация детей до 14 лет будет проходить удалённо - если данные о них представлены в подтверждённой учетной записи родителя или законного представителя на портале госуслуг, то карта болельщика будет выдаваться автоматически. Сейчас чтобы оформить карту болельщика для детей до 14 лет, родитель должен обязательно посетить МФЦ для идентификации ребёнка.

«Инвалиды, дети-инвалиды в возрасте от 14 до 18 лет смогут оформить карты болельщика в рамках подачи клубами Российской футбольной премьер-лиги групповых заявок. Сейчас по такому же принципу получение карт и проход на стадион обеспечивается для футболистов, тренеров и технического персонала клубов. Постановление также рекомендует регионам на каждом стадионе Российской премьер-лиги организовать отдельные окна, в которых пенсионеры и инвалиды могут получить карту без очереди», - отметили в пресс-службе.

Работа ведётся в рамках федерального проекта «Цифровое государственное управление».