В России и мире

Подозреваемых в убийстве двух аниматоров задержали в Краснодарском крае

Подозреваемых в убийстве двух аниматоров задержали в Краснодарском крае. Ранее сообщалось, что 37-летний Кирилл Чубко и 19-летняя Татьяна Мастыко пропали 29 апреля в Выселковском районе.

Несмотря на то, что Кирилл Чубко и Татьяна Мастыко не выходили на связь с родными и близкими, их автомобиль перемещался по региону, а с банковских карт было снято около 200 тысяч рублей.

В понедельник, 1 мая, автомобиль Hyundai, принадлежавший Кириллу Чубко, был найден выгоревшим в лесополосе Брюховецкого района. Позже появилась информация, что задержан один из подозреваемых в нападении на аниматоров, пишет RuNews24.

Во вторник, 2 мая, Telegram-канал «112» сообщил о задержании остальных злоумышленников. Также сообщалось, что Татьяна Мастыко найдена мертвой.

Личности задержанных не раскрываются в интересах следствия.