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Киев совершил попытку нанести удар беспилотниками по Кремлю

Киев в ночь на среду попытался нанесения удар беспилотниками по кремлевской резиденции Владимира Путина, сообщила пресс-служба Кремля.

«Два беспилотных летательных аппарата были нацелены на Кремль. В результате предпринятых военными и специальными службами своевременных действий с применением систем радиолокационной борьбы аппараты были выведены из строя», — говорится в сообщении.

В результате террористического акта президент не пострадал, уточнило РИА Новости.

График его работы изменений не претерпел и продолжится в обычном режиме.