Двухлетняя девочка умерла на прогулке в российском детском саду

В Тобольске после смерти девочки во время прогулки в детском саду возбудили уголовное дело. Следственный комитет расследует причинение смерти по неосторожности из-за ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей.
4 мая двухлетнюю воспитанницу детсада обнаружили без признаков жизни в домике на игровой площадке. Первичный осмотр не дал четкой картины произошедшего, пишет RuNews24.
Экспертам предстоит выяснить истинную причину смерти ребенка. Следователи выясняют обстоятельства, опрашивают возможных очевидцев случившегося.