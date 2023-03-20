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Двухлетняя девочка умерла на прогулке в российском детском саду

В Тобольске после смерти девочки во время прогулки в детском саду возбудили уголовное дело. Следственный комитет расследует причинение смерти по неосторожности из-за ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей.

4 мая двухлетнюю воспитанницу детсада обнаружили без признаков жизни в домике на игровой площадке. Первичный осмотр не дал четкой картины произошедшего, пишет RuNews24.

Экспертам предстоит выяснить истинную причину смерти ребенка. Следователи выясняют обстоятельства, опрашивают возможных очевидцев случившегося.