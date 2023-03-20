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Умер известный российский режиссер и клипмейкер Михаил Хлебородов

Известный российский кинорежиссер, клипмейкер, сценарист и продюсер Михаил Хлебородов умер на 57-м году жизни. Об этом в пятницу, 5 мая, сообщают отечественные СМИ со ссылкой на режиссера Григория Константинопольского. О причинах смерти не сообщается.

Михаил Хлебородов снял фильмы «Параграф 78», «Параграф 78: Пункт II», сериалы «Временно недоступен» и «Волшебник».

Он снимал видеоклипы для многих российских звезд эстрады - Валерии, Дмитрия Маликова, Лаймы Вайкуле, Алены Свиридовой, Богдана Титомира, групп «Мумий Тролль», «Белый орел», «Кар-мэн», «Моральный кодекс» и других.

Кроме того, Михаил Хлебородов сотрудничал с Первым телеканалом, создавал видеозаставки для программ «Время» и «Музыкальный обоз», в конце 2000-х был режиссером шоу «Новогодняя ночь на Первом».

Фото: kino-teatr.ru