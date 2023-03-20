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Автомобиль публициста Захара Прилепина взорвали в Нижнем Новгороде

Автомобиль сопредседателя партии «Справедливая Россия – За правду» Захара Прилепина взорвали в Нижнем Новгороде. Российский политический и общественный деятель, писатель, филолог, публицист выжил, но получил ранения.

Фото: Захар Прилепин / Telegram

«В Нижнем Новгороде взорван автомобиль писателя Захара Прилепина. Он выжил, но ранен, находится в сознании», - сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

По информации Telegram-канала Shot, взрыв произошел в 10:40. Водитель погиб на месте, сам Захар Прилепин серьёзно пострадал: у него ранены ноги. В Audi они ехали вдвоём.

По разным данным, взрывное устройство было закреплено под днищем автомобиля или под капотом. Воронка под машиной диаметром около 1.5 метров и 0,7 метра глубиной. На месте ждут вертолёт.