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Карла III официально короновали в Великобритании

Британский монарх Карл III официально коронован в Вестминстерском аббатстве.

Король Карл III на церемонии коронации. AP Photo / Jonathan Brady

Архиепископ Кентерберийский Джастин Уэлби возложил на голову Карла III корону святого Эдуарда, после этого в Лондоне прозвучал оружейный салют. Перед возложением короны монарху вручили ряд королевских регалий, в том числе державу, скипетр с крестом, скипетр с голубем и кольцо суверена. Трансляцию вел телеканал Sky News, сообщает РИА Новости.

Коронация проходит в британской столице на фоне протестов антимонархистов. В Лондоне уже были задержаны несколько десятков человек, включая активистов движений Republic и Just Stop Oil. Антимонархическое движение Republic планировало провести протесты в день коронации с участием 1,6 тысячи активистов. По сообщению газеты Guardian, около двух тысяч протестующих против британской монархии собрались на Трафальгарской площади.

Напомним, Карла III официально провозгласили королем Великобритании на совете престолонаследия 10 сентября.