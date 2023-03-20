В России и мире

Карусель упала в Оренбурге во время катания на ней взрослых и детей

Карусель упала в Оренбурге сегодня, 6 мая. Во время падения на ней были взрослые и дети. По данным регионального МВД, около 20 человек пострадали.

«В полицию поступило сообщение о произошедшем несчастном случае, в котором пострадало приблизительно 20 человек, в том числе несовершеннолетние дети», — приводит сообщение ведомства РИА Новости.

ЧП произошло в Оренпарке. В момент технической неисправности на карусели «Вихрь» находились взрослые и дети, которые получили травмы различной тяжести.

По данным Минздрава, 15 человек госпитализированы, трое из них — в тяжелом состоянии.

На месте работают экстренные службы, полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего. Следственный комитет начал проверку.