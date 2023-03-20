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В российском регионе 17 человек отравились шаурмой

17 человек отравились в башкирском Мелеузе после употребления шаурмы, сообщает СУ СК России по Республике Башкортостан.

8 мая в правоохранительные органы республики поступило сообщение о том, что в инфекционное отделение Мелеузовской ЦРБ обратилось 17 человек, в том числе 9 несовершеннолетних с признаками пищевого отравления.

Проведенными следственно-оперативными мероприятиями установлено, что днем ранее потерпевшие приобрели шаурму в недавно открывшимся киоске в городе Мелеузе. Впоследствии граждане почувствовали резкое ухудшение здоровья, обратились за медицинской помощью и были госпитализированы.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 238 УК РФ (производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, не отвечающей требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).

На место реализации пищевой продукции незамедлительно выехала следственно-оперативная группа совместно с сотрудниками регионального управления Роспотребнадзора. В настоящее время деятельность киоска приостановлена, проведен осмотр места происшествия, изъята имеющаяся пищевая продукция, образцы которой направлены на исследование, допрашиваются работники, владелец киоска и другие свидетели, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.