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Путин внес в Госдуму законопроект о денонсации Договора об обычных вооруженных силах в Европе

Президент РФ Владимир Путин в среду, 10 мая, внес в нижнюю палату парламента законопроект о денонсации Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ).

ДОВСЕ был утвержден в Париже в 1990 году. Обновленный вариант документа подписали в 1999 году на саммите ОБСЕ в Стамбуле. Адаптированный договор ратифицировали четыре страны – Россия, Белоруссия, Казахстан и Украина, уточняет FlashNord.

В 2007 году Россия приостановила участие в ДОВСЕ до тех пор, пока страны НАТО не ратифицируют соглашение об адаптации и не начнут добросовестно его выполнять.

Вице-спикер Совета Федерации РФ Константин Косачев уточнил, что ДОВСЕ устанавливал ограничения на такие обычные вооружения, как танки, бронемашины, артиллерия, авиация. Он был подписан между странами НАТО, СССР и его союзниками по Варшавскому договору. По его словам, денонсацией Россия убирает с повестки не отвечающий реалиям документ, но не ставит точку в вопросе диалога о контроле над обычными вооружениями.