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Пожилая россиянка погибла в доме престарелых при падении грузового лифта

В калининградском пансионате для престарелых и инвалидов погибла 84-летняя постоялица после падения кабины грузового лифта. Как сообщили в СК по региону, происшествие произошло 13 мая.

Грузовой лифт не был предназначен для перевозки людей, но, несмотря на это, сотрудница пансионата поднимала на нем троих постояльцев, пишет RuNews24.

В процессе подъема кабина упала. Все четыре женщины были госпитализированы в больницу с переломами. На следующий день одна из них умерла.

В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.