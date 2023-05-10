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Модель из Сочи лишилась возможности закрывать глаза из-за пластической операции

Суд взыскал 5 млн рублей в пользу модели из Сочи, которая больше не может улыбаться, моргать и спать с закрытыми глазами из-за неудачной пластической операции.

Фото: Baza / Telegram

44-летняя женщина за последние годы стала обладательницей нескольких титулов в конкурсах красоты и стала «Миссис Южный Федеральный округ» Но некоторое время назад пластический хирург уговорил её сделать несложную операцию — удалить комки Биша. Это обернулось серьёзными увечьями, сообщает Telegram-канал Baza.

После операции лицо модели деформировалось и частично атрофировалось. Она теперь даже не может улыбаться. Более того, у неё перестали закрываться глаза. Чтобы просто уснуть, ей приходится заклеивать глаза тейпами — а заодно ещё и терпеть постоянную боль в лице. Первое время женщина надеялась, что хирурги, проводившие операцию, смогут исправить ошибку, но они лишь предложили лечение пиявками.

Тогда пострадавшая написала на них заявление и обратилась к другим врачам. Вскоре экспертиза установила, что во время манипуляций женщине нанесли непоправимый вред здоровью.

Суд взыскал с медучреждения 5 миллионов рублей. Адвокаты собираются обжаловать это решение.

Врачу грозит до шести лет колонии — следователи настаивают, что он нарушил хирургическую технику и ведение пациентки после операции. Свою вину специалист категорически отрицает.