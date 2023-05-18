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Памятник клещу Валере украли в Уфе

Памятник клещу Валере украли в Уфе. Об этом сообщает Telegram-канал Роспотребнадзора.

Фото: Роспотребнадзор

«Памятник Клещу Валере - отлитая из металла фигурка насекомого призывала прохожих быть внимательными на прогулках в лесопарковой зоне - был украден. Он простоял в Уфе более двух с половиной лет. Предположительно его умыкнули двое школьников. Они попали на камеры наблюдения. Башкирское МВД уже проводит проверку», - говорится в сообщении.

Памятник считается один из символов Уфы и до вчерашнего дня также напоминал о том, что надо быть бдительным и помнить о болезнях, переносимых клещами.

«Роспотребнадзор обращается к озорникам с просьбой вернуть памятник на место», - добавили в ведомстве.