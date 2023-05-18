Экс-басист The Beatles скончался на 82-м году жизни. Музыкант Чес Ньюби замещал басиста The Beatles Стюарта Сатклиффа, когда проводились концерты в 1960 году.
Артист отыграл четыре концерта The Beatles и вернулся обратно в колледж. Он был первым басистом-левшой в группе.
В интервью для BirminghamLive Чес Ньюби говорил, что никогда не хотел зарабатывать музыкой. Его всегда больше интересовала химия, сообщает RuNews24.
В соцсетях The Cavern Club Liverpool сообщили, что Чес Ньюби скончался в возрасте 81 года. Причины смерти неизвестны.
Ньюби также играл для The Quarrymen.
Писатель Марк Льюисон выразил соболезнования в связи со смертью музыканта. Льюисон является одним из главных исследователей творчества группы The Beatles.