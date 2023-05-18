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Экс-басист The Beatles скончался на 82-м году жизни

Экс-басист The Beatles скончался на 82-м году жизни. Музыкант Чес Ньюби замещал басиста The Beatles Стюарта Сатклиффа, когда проводились концерты в 1960 году.

Артист отыграл четыре концерта The Beatles и вернулся обратно в колледж. Он был первым басистом-левшой в группе.

В интервью для BirminghamLive Чес Ньюби говорил, что никогда не хотел зарабатывать музыкой. Его всегда больше интересовала химия, сообщает RuNews24.

В соцсетях The Cavern Club Liverpool сообщили, что Чес Ньюби скончался в возрасте 81 года. Причины смерти неизвестны.

Ньюби также играл для The Quarrymen.

Писатель Марк Льюисон выразил соболезнования в связи со смертью музыканта. Льюисон является одним из главных исследователей творчества группы The Beatles.