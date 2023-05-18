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Умерла американская исполнительница Тина Тернер

Певица Тина Тернер умерла в возрасте 83 лет, сообщает телеканал Sky News.

Фото: «Кинопоиск»

«Тина Тернер, «королева рок-н-ролла», мирно скончалась сегодня в возрасте 83 лет после продолжительной болезни в своем доме в Кюснахте недалеко от Цюриха, Швейцария. С ней мир теряет музыкальную легенду и образец для подражания», — сообщил ее представитель.

Певица родилась 26 ноября 1939 года под именем Анна Мэй Буллок в небольшом городке Нэтбуш, штат Теннесси в рабочей семье. В середине 70-х годов артистка посвятила этому городу одну из своих песен, пишут «Известия».

На сцену она вышла в возрасте 18 лет, став вокалисткой в группе Айка Тернера Kings of Rhythm. В 1962 году пара поженилась, Анна изменила имя на Тину.

В 1976 году певица сбежала от мужа после очередных побоев, забрав двух своих сыновей и двух его, стала исповедовать буддизм и занялась сольными выступлениями.

За годы карьеры артистка получила звезду на Голливудской Аллее Славы, множество музыкальных наград, а в 1988 году попала в Книгу рекордов Гиннесса, выступив перед самой большой платной аудиторией — на ее концерт пришли более 188 тыс. человек на стадион «Маракана» в Рио-де Жанейро.