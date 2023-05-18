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Решений о введении в России военного положения не принималось - Песков

Никаких решений о введении в России военного положения не принималось. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Он также отметил, что даже не ведется таких обсуждений, комментируя высказанное главой Чечни Рамзаном Кадыровым мнение о необходимости введения военного положения в стране.

Песков также заявил, что ситуация с обстрелами Белгородской области остается достаточно тревожной, но принимаются меры, пишет FlashNord. Так он ответил на вопрос о том, насколько Кремль обеспокоен ситуацией в приграничном регионе.