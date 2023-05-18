В России и мире

В Госдуме предложили отменить домашнее задание для школьников

Вице-спикер Госдумы от «Новых людей» Владислав Даванков считает, что пришло время разработать закон, который отменит домашние задания для школьников.

«Когда сын узнал, что я стал депутатом, сразу попросил написать закон, который отменит "домашку". Сегодня на встрече с родителями Москвы понял, что время пришло», — приводит слова Даванкова РИА Новости.

Он отметил, что обсудит вопрос отмены домашних заданий на ближайшей встрече с московским департаментом образования и науки. «Это мировой опыт. Уверен, что разгрузка детей и учителей пойдет на пользу всем», — добавил он.

Даванков также считает, что школьников необходимо учить работе с технологиями будущего.