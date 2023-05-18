В России и мире

Российские таможенники изъяли партию контрафактных Чебурашек

Сотрудники Федеральной таможенной службы изъяли в Ставропольском крае большую партию контрафактной продукции, обнаруженной в автобусе, который следовал маршрутом Москва — Пятигорск.

Речь идет о сотне поддельных плюшевых Чебурашек, а также о 350 килограммах поддельной одежды нескольких известных брендов, пишет RuNews24.

«Водитель автобуса пояснил, что документов на продукцию не имеет и просто перевозил груз с одного рынка на другой», — говорится в заявлении службы.

В настоящее время сотрудники краевой ФТС проводят проверку. Контрафактная продукция полностью изъята.