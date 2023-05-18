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Умер бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони

Экс-премьер Италии, сенатор Сильвио Берлускони умер на 87-м году жизни в миланской клинике San Raffaele, сообщила газета Corriere della Serre. Политика в очередной госпитализировали во второй половине дня в пятницу, всего через три недели после того, как его выписали из больницы.

Фото: European People's Party

Ранее госпитализации итальянские СМИ сообщали, что 86-летний сенатор попал в больницу из-за проблем с дыханием или, по другой версии, с сердечно-сосудистой системой. Однако позднее лечащие врачи Берлускони впервые сообщили, что причиной госпитализации стала легочная инфекция, развившаяся на фоне хронической лейкемии, сообщает РИА Новости.

Берлускони родился 29 сентября 1936 года в Милане. Закончил факультет права в Миланском университете. До прихода в политику занимался бизнесом.

На выборах в 1994 году созданная им партия Forza Italia в составе правоцентристской коалиции одержала победу, и Берлускони избрали премьер-министром, но менее чем через год — в январе 1995-го — он ушел в отставку. Вновь занять пост премьера политик смог в 2001 году и пробыл во главе кабинета министров вплоть до 2006 года.

После непродолжительного периода нахождения в оппозиции партия Берлускони, которая к этому моменту уже называлась «Народ Свободы», и ее союзники одержали убедительную победу на выборах 2008 года. На этот раз Берлускони занимал кресло премьер-министра до ноября 2011 года, когда на фоне развивающегося экономического кризиса и недоверия европейских бирж к суверенным долговым обязательствам Италии был вынужден уйти с поста.