Власти Египта собрались мумифицировать съевшую россиянина акулу

Власти Египта собрались мумифицировать и выставить в музее акулу-людоеда, которая съела российского туриста в Хургаде.
Видео: Mash / Telegram
По словам местных чиновников, на днях рыбаки нашли ноги 23-летнего Владимира Попова в море, а руки, тело и голову специалисты вытащили из желудка хищницы, сообщает Telegram-канал Mash.
После этого тело морского чудовища передали в Институт морских наук и заповедников Красного моря — там уже начали бальзамировать акулу.
Напомним, 8 июня в Хургаде на 23-летнего мужчину напала акула. Трагедия произошла в районе Dream Beach. После этого власти страны потребовали закрыть все пляжи у Красного моря, а акулу-убийцу поймали местные жители.