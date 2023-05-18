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Власти Египта собрались мумифицировать съевшую россиянина акулу

Власти Египта собрались мумифицировать и выставить в музее акулу-людоеда, которая съела российского туриста в Хургаде.

Видео: Mash / Telegram

По словам местных чиновников, на днях рыбаки нашли ноги 23-летнего Владимира Попова в море, а руки, тело и голову специалисты вытащили из желудка хищницы, сообщает Telegram-канал Mash.

После этого тело морского чудовища передали в Институт морских наук и заповедников Красного моря — там уже начали бальзамировать акулу.

Напомним, 8 июня в Хургаде на 23-летнего мужчину напала акула. Трагедия произошла в районе Dream Beach. После этого власти страны потребовали закрыть все пляжи у Красного моря, а акулу-убийцу поймали местные жители.