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Пропавший батискаф OceanGate мог застрять среди обломков «Титаника»

Бывший британский контр-адмирал Крис Пэрри проинформировал, что пропавший в районе крушения «Титаника» туристический батискаф мог столкнуться с форс-мажорными обстоятельствами. По данным эксперта, причиной этого могло стать застревание подводного аппарата среди обломков затонувшего лайнера.

Ранее в СМИ прошла информация, что корабли американской береговой охраны США начали поиски батискафа компании OceanGate Expedition, которая организовывала подводные туры к месту крушения знаменитого пассажирского лайнера. В настоящее время группировка спасателей сосредоточена в районе острова Ньюфаундленд, пишет RuNews24.

В компании OceanGate Expedition уточнили, что «изучают и мобилизуют» все ресурсы для спасения экипажа.

Крис Пэрри отметил тревожность ситуации с учетом того, что запасы воздуха в батискафе ограничены.

Спасти экипаж пропавшего в Атлантике батискафа будет невозможно, если сам аппарат не всплывет, заявил РИА Новости океанолог Сергей Мухаметов.

Ситуацию осложняет большая глубина - сообщалось, что аппарат лежит на отметке в 3,8 км под водой. По словам эксперта, провести спасательную операцию так глубоко еще ни разу не удавалось.

Шансы на спасение у экипажа появятся, если батискаф поднимется ближе к поверхности - тогда получится его обнаружить и направить к нему спасательное судно.