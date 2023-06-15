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Предки жены владельца пропавшего батискафа погибли при крушении «Титаника»

Пожилая пара из «Титаника», встречающая погибель в обнимку, — предки жены гендиректора OceanGate Стоктона Раша, батискаф с которым ищут уже четвёртый день.

Фото: Telegram-канал Mash

В настоящей жизни это были 67-летний миллионер и член Палаты представителей США Исадор Штраус и его супруга Ида. Пара отказалась эвакуироваться, потому что на корабле ещё были женщины и дети, которым это было нужнее. Их историю Кэмерон и вставил в одну из самых запоминающихся сцен, пишет Telegram-канал Mash.

Спустя больше ста лет их пра-пра-правнучка Венди стала женой гендиректора компании OceanGate. И теперь весь мир следит за поисками пятерых членов экипажа на подлодке «Титан», которая, вероятно, застряла на дне рядом с лайнером.

По данным СМИ, кислород на пропавшем батискафе группы OceanGate закончился, связи с людьми нет, поиски пока что безрезультатны.