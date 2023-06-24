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В России ввели штрафы за использование зарубежных мессенджеров при оказании госуслуг

Пересылка персональной и финансовой информации через зарубежные мессенджеры при предоставлении госуслуг теперь будет наказываться штрафами до 700 тыс. рублей. Соответствующий закон, подписанный президентом РФ Владимиром Путиным, опубликован на официальном портале правовой информации.

C 1 марта вступил в силу запрет для госорганов, госкомпаний и банков на передачу данных и информации, содержащей персональные данные и финансовую информацию, через иностранные сервисы обмена сообщениями при предоставлении госуслуг или выполнении государственного задания. Теперь новый закон устанавливает административную ответственность за несоблюдение этих требований. Для должностного лица штраф составит от 30 тыс. рублей до 50 тыс. рублей, для юридического лица - от 100 тыс. рублей до 700 тыс. рублей, пишет ТАСС.

Как отмечала первый зампред комитета СФ по конституционному законодательству и госстроительству Ирина Рукавишникова, закон направлен на защиту персональных данных и финансовой информации граждан РФ.