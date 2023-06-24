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Лукашенко заявил о согласии Пригожина остановить движение ЧВК «Вагнер»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко по согласованию с президентом России Владимиром Путиным провел переговоры с руководителем ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным, передает Пул Первого.

Пригожин принял предложение Лукашенко об остановке движения «Вагнера» на территории России и дальнейших шагах по деэскалации напряжения, пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу белорусского президента.

Пресс-служба Лукашенко заявила, что на данный момент есть проект приемлемого варианта развязки ситуации с ЧВК «Вагнер», с гарантиями безопасности для ее бойцов.