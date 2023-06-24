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Путин сегодня вечером сделает ряд заявлений из Кремля

Президент России Владимир Путин сегодня, 26 июня, вечером сделает ряд заявлений из Кремля, сообщают российские СМИ.

Фото: пресс-служба Кремля

«Этим вечером ожидаются заявления Владимира Путина из Кремля», - сообщает Первый канал со ссылкой на пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.

Кроме того, близкий к пресс-службе Александра Лукашенко Telegram-канал «Пул первого» анонсировал заявление президента Белоруссии по ряду вопросов.

Напомним, 24 июня глава государства выступал с обращением к гражданам, в котором подчеркнул, что власти не дадут повториться расколу в России и защитят народ.