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В России и мире

Стало известно о госпитализации Мадонны

29.06.2023 09:00|ПсковКомментариев: 0

Американскую певицу Мадонну на минувших выходных госпитализировали с бактериальной инфекцией, сейчас она идет на поправку, сообщил в среду менеджер исполнительницы Гай Осири.

Фото: Кинопоиск

«В субботу, 24 июня, у Мадонны развилась серьезная бактериальная инфекция, из-за которой она провела несколько дней в отделении интенсивной терапии. Ее состояние улучшается, однако она все еще находится под наблюдением врачей. Ожидается ее полное восстановление», - написал Осири в своем аккаунте в Instagram*.

По словам представителя певицы, из-за внезапной болезни все мероприятия с ее участием, включая подготовку к зарубежному турне, приостановили. Мадонна планировала в следующем месяце отправиться в мировое турне Celebration, приуроченное к 40-летию ее творческой карьеры, пишет РИА Новости.

«Мы поделимся с вами более подробной информацией, как только она у нас появится, включая новую дату начала тура и перенесенные концерты», - сообщил Осири.

*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская

Теги: #знаменитость
Источник: Псковская Лента Новостей
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