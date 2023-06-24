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Выстрелы раздаются в аэропорту Кишинева

Выстрелы раздаются в аэропорту Кишинева, пассажиров эвакуируют из здания. Об этом сообщили в МВД Молдавии.

«По предварительным данным, иностранец, которому запретили въезд в страну, устроил стрельбу. Он выстрелил в пограничника и забаррикадировался в одном из помещений. Людей из здания эвакуировали», - приводит сообщение ТАСС.

Авиарейсы в аэропорту Кишинева отложены до разрешения инцидента со стрельбой в здании.

Устроивший стрельбу в аэропорту Кишинева пассажир, по предварительным данным, прилетел из Турции, сообщил источник в МВД Молдавии. По его данным, в результате инцидента ранен пограничник.