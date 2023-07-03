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В Петербурге ввели курортный сбор

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подписал закон о введении на территории города курортного сбора, его начнут взимать с 1 апреля 2024 года, сообщила пресс-служба администрации губернатора.

«В соответствии с законом "О введении на территории Санкт-Петербурга курортного сбора", с 1 октября 2023 года по 31 декабря 2024 года на территории Санкт-Петербурга проводится эксперимент по развитию курортной инфраструктуры в целях сохранения, восстановления и развития курортов, формирования единого туристского пространства и создания благоприятных условий для устойчивого развития сферы туризма», - приводит сообщение РИА Новости.

Закон вступит в силу с 1 октября 2023 года, при этом до 1 апреля 2024 года будет действовать нулевая ставка сбора. Размер курортного сбора за одни сутки фактического проживания в гостинице составит на одного человека 100 рублей с 1 апреля 2024 года.

Законом установлены более 20 льготных категорий граждан, которые полностью освобождены от уплаты сбора. Среди них: постоянно работающие на территории города на основании трудового договора или служебного контракта, участники Великой Отечественной войны, ветераны боевых действий, участники специальной военной операции, многодетные семьи.

Средства, поступившие в бюджет Петербурга от уплаты курортного сбора, будут использоваться для финансирования работ по проектированию, строительству, реконструкции, содержанию, благоустройству и ремонту объектов курортной инфраструктуры, добавляют власти.