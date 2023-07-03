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Силовики предотвратили покушение украинских спецслужб на Симоньян и Собчак

ФСБ и правоохранители предотвратили подготовку убийства главреда медиагруппы «Россия сегодня» и RT Маргариты Симоньян украинскими спецслужбами, сообщили в субботу в ФСБ.

«Федеральной службой безопасности Российской Федерации совместно со Следственным комитетом и МВД России предотвращена подготовка украинскими спецслужбами убийства главного редактора телеканала RT и Международного информационного агентства "Россия Сегодня" Маргариты Симоньян», - говорится в сообщении службы.

Украинские спецслужбы также планировали убийство Ксении Собчак, пишет РИА Новости.

Уточняется, что 14 июля 2023 года в Москве и Рязанской области были задержаны члены группировки, которые провели разведку «по адресам работы и проживания объектов посягательств».