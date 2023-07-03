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Певица и актриса Джейн Биркин скончалась в возрасте 76 лет

Англо-французская актриса, певица Джейн Биркин скончалась на 77-м году жизни.

Как пишет издание le Parisien, артистка была найдена бездыханной в своем парижском доме в воскресенье.

Незадолго до кончины артистка отменяла свои концерты по состоянию здоровья, сообщает «Московский комсомолец».

Биркин родилась в Лондоне, но в конце 60-х, вскоре после начала актерской карьеры на родине, перебралась во Францию. Широкую популярность Биркин принесла песня «Je t'aime... moi non plus», записанная в сотрудничестве с Сержем Генсбуром - этот творческий и не только союз продлился многие годы. Впоследствии работала моделью, продолжала карьеру певицы и актрисы, сыграв в нескольких десятках картин. В начале 80-х стала музой модного дома Hermes, создавшего легендарную модель сумки - Birkin.

Актриса была удостоена Ордена Британской империи и награждена Французским национальным орденом. Сотрудничала с международными правозащитными организациями/

Средняя дочь Биркин от союза с Сержем Генсбуром - Шарлотта Генсбур, французская актриса.