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Минтранс сообщил о повреждении дорожного полотна на Крымском мосту

На пролетах Крымского моста повредилось дорожное полотно, сообщил Минтранс России в Telegram-канале.

«Со стороны Республики Крым имеется повреждение дорожного полотна на пролетах Крымского моста», — говорится в публикации ведомства. В министерстве подчеркнули, что конструкции пролетов моста находятся на своих опорах, информация о повреждении которых не соответствует действительности.

«Сами конструкции пролетов находятся на своих опорах», — уточнили в пресс-службе.

Ранее глава региона Сергей Аксенов сообщил о приостановке движения по Крымскому мосту. Он посоветовал воздержаться от поездок через мост и выбирать другие маршруты. Аксенов также призвал всех соблюдать спокойствие и получать информацию только из проверенных источников, пишет РИА Новости.

По словам советника главы Крыма Олега Крючкова, организовано движение туристов по альтернативному маршруту, а пункты пропуска Армянск, Джанкой и Перекоп работают в штатном режиме.

В оперштабе Краснодарского края уточнили, что образовавшаяся на подъезде к мосту пробка сильно сократилась и составляет три километра. По информации РЖД, из-за ЧП также временно прекратилось движение поездов на перегоне «Вышестеблиевская» — «Керчь-Южная Новый парк».

На место выехала специально созданная группа Следственного комитета по расследованию особо важных дел.