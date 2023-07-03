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Роспотребнадзор усилил меры контроля на рейсах из Египта из-за неизвестной болезни

Роспотребнадзор усилил меры санитарного контроля для рейсов, прибывающих из Египта, из-за вспышки заболевания, по симптомам схожего с лихорадкой денге. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

Ранее стало известно, что в провинции Кена, расположенной в 600 км южнее Каира, зафиксированы случаи неизвестной болезни. Симптомы похожи на лихорадку денге — заболевание, общее для животных и человека, передающееся при укусах кровососущих переносчиков. При заболевании фиксируют суставный и геморрагический синдромы, общую слабость, интоксикацию и высокую температуру, пишет RuNews24.

Туристам в Египте Роспотребнадзор рекомендует носить закрытую одежду и применять репелленты.

Вспышка заболевания случилась в деревне Эль-Аликат, где заболели около 200 человек. Замглавы Минздрава Египта Амр Кандиль сообщил, что в деревне будет дважды в сутки проводиться распыление пестицидов.