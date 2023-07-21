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Игоря Стрелкова арестовали до 18 сентября

Бывшего главу ополченцев ДНР Игоря Стрелкова арестовали до 18 сентября, сообщает Telegram-канал Baza.

Фото: Telegram-канал Baza

На выборе меры пресечения Стрелков рассказал, что скрываться за границей он не может — «это бред, потому что там я приговорен к пожизненному заключению». По словам Стрелкова, у него диагностирована стенокардия второй степени — он постоянно принимает препараты и хотел бы дожидаться суда под домашним арестом. Однако суд выбрал заключение в СИЗО.

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Экс-министра обороны ДНР Стрелкова обвиняют в публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности. Дело против него возбуждено 18 июля.

По части второй статьи 280 УК РФ Стрелкову грозят принудительные работы на срок до пяти лет либо лишение свободы на тот же срок.