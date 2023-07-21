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В России и мире

В Москве пресекли попытку атаки украинских беспилотников по нежилым зданиям

24.07.2023 09:28|Псков

Киевский режим пытался атаковать объекты в Москве, но российские военные пресекли эту попытку, заявили в Минобороны.

«Утром 24 июля пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку двумя беспилотными летательными аппаратами по объектам на территории города Москвы. Средствами радиоэлектронной борьбы два украинских БПЛА были подавлены и потерпели крушение», — сказали в ведомстве.

При этом никто не пострадал, пишет РИА Новости.

По словам мэра Москвы Сергея Собянина, около четырех утра беспилотники нанесли удары по двум нежилым зданиям. Серьезных разрушений не было. На Комсомольском проспекте и проспекте Лихачева на несколько часов перекрыли движение.

Это не первая попытка киевского режима атаковать беспилотниками Москву. Так, 4 июля в столичном регионе сбили пять дронов: два — в районе поселка Валуево (они упали в чистом поле), еще один — в районе Кубинки и еще два — в Новой Москве.

Источник: Псковская Лента Новостей
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