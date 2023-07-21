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Народную артистку РСФСР Ирину Мирошниченко доставили в реанимацию

Советская и российская актриса, певица, педагог Ирина Мирошниченко госпитализирована и находится в реанимации.

Фото: kinopoisk.ru

Народная артистка РСФСР почувствовала недомогание сегодня утром, из-за ухудшения состояния пришлось поехать в больницу. По данным Telegram-канала 112, у Ирины Мирошниченко диагностировали грипп в тяжёлой форме.

Добавим, Ирине Мирошниченко 81 год. С 1955 по 2019 год она снялась в 78 картинах, наиболее известные из них - «Зимняя вишня» (1985), «Вам и не снилось...» (1980), «Старый Новый год» (1980), «Рыжий, честный, влюбленный» (1984), «Дядя Ваня» (1970), «Авария» (1974).