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«Ядерный гриб» напугал жителей Казани

Облако, напоминающее «ядерный гриб» и напугавшее жителей Казани, представляет собой разновидность кучево-дождевых облаков, рассказали в Министерстве экологии и природных ресурсов Татарстана. Снимки, запечатлевшие необычное явление в небе над столицей республики, появились в соцсетях накануне вечером.

Облако в виде ядерного гриба над Казанью. Фото: «Вечерняя Казань»

«Теплый воздух легче холодного, его подъем в средние слои атмосферы можно увидеть в форме грибообразного облака. Это атмосферное явление называется инверсией, или облаком-наковальней. Это особый вид кучево-дождевого облака, которое поднимается на высоту около 12-15 километров, а затем начинает расплываться», — сказал представитель Минэкологии.

По его словам, теплый и влажный воздух с поверхности земли образует мощный поток, пробивающий термоклин между ним и верхними холодными и сухими слоями атмосферы. Перемешиваясь в холодном слое, водяные пары конденсируются в дождевые капли, снег или град и начинают падать в остывающем восходящем потоке.

Как уточняет РИА Новости, 2 августа в Казани не выявили превышения допустимого содержания в воздухе загрязняющих веществ.