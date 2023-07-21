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Первый российский регион запретил склонять женщин к абортам

Склонять женщин к аборту на законодательном уровне запретили в Республике Мордовия. Это первый российский регион, который ввел подобную меру. Документ опубликован на сайте Государственного собрания Республики Мордовия.

В пояснительной записке указано, что прерывание беременности названо одним из основополагающих факторов, влияющих на репродуктивное здоровье женщины. Также аборты являются одной из причин низкого уровня рождаемости, пишет RuNews24.

Согласно закону, под формулировку «склонение к аборту» попадает понуждение путем уговоров, предложения, подкупа, обмана. К пропаганде абортов не относится информирование медицинским персоналом россиянок о наличии медицинских показаний к аборту.

Законом Мордовии установлены штрафы за склонение к прерыванию беременности. Гражданам РФ грозит от 5 до 10 тысяч рублей. Иностранцам придется заплатить от 10 до 20 тысяч рублей. Должностным лицам грозит от 25 до 50 тысяч рублей, а юрлицам — от 100 до 200 тысяч рублей.