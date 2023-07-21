Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Кружки и секции в Пскове
ПЭМЗ: тендер на вентиляцию
Купе-кроссовер Geely Tugella
самое время для ремонта
Господин Рейтингомер
«Истфакт» Княгиня Ольга
Топ уютных летних террас Пскова
Снова в школу. ЛОНГРИД
«Леди Баг»: розыгрыш билетов
Интересные места отдыха в Псковской области
как поддерживают псковских врачей
университет профсоюзов
чем полезен нацпроект «Культура»
 
 
 
ещё В России и мире 21.07.2023 19:230 Игоря Стрелкова арестовали до 18 сентября 03.08.2023 16:130 Первый российский регион запретил склонять женщин к абортам 03.08.2023 11:560 «Ядерный гриб» напугал жителей Казани 02.08.2023 10:030 В Бразилии скончался, предположительно, старейший житель Земли 01.08.2023 21:200 Челябинского маньяка заключили под стражу 01.08.2023 14:580 Актрису Ирину Мирошниченко ввели в состояние медикаментозной комы
 
 
 
Самое популярное 27.07.2023 16:460 Раздетую двухлетнюю девочку в Пскове ночью спасли прохожие. ВИДЕО 27.07.2023 10:201 Опозорили на всю страну: вдова псковского бизнесмена ответила на обвинения в убийстве мужа 28.07.2023 09:434 «Не надо ни грибов, ни ягод»: полчище гадюк встретили в гдовском лесу. ФОТО 02.08.2023 11:092 Торжественный митинг в честь Дня ВДВ состоялся в Пскове. ФОТО 02.08.2023 09:131 Назад в 90-е: как псковичи продали квартиру и с «боем» вывозили вещи
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
В России и мире

Первый российский регион запретил склонять женщин к абортам

03.08.2023 16:13|ПсковКомментариев: 1

Склонять женщин к аборту на законодательном уровне запретили в Республике Мордовия. Это первый российский регион, который ввел подобную меру. Документ опубликован на сайте Государственного собрания Республики Мордовия.

В пояснительной записке указано, что прерывание беременности названо одним из основополагающих факторов, влияющих на репродуктивное здоровье женщины. Также аборты являются одной из причин низкого уровня рождаемости, пишет RuNews24.

Согласно закону, под формулировку «склонение к аборту» попадает понуждение путем уговоров, предложения, подкупа, обмана. К пропаганде абортов не относится информирование медицинским персоналом россиянок о наличии медицинских показаний к аборту.

Законом Мордовии установлены штрафы за склонение к прерыванию беременности. Гражданам РФ грозит от 5 до 10 тысяч рублей. Иностранцам придется заплатить от 10 до 20 тысяч рублей. Должностным лицам грозит от 25 до 50 тысяч рублей, а юрлицам — от 100 до 200 тысяч рублей.

Теги: #здоровье #аборты
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 1Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Поддерживаете ли вы внедрение дизайн-кода на всей территории Псковской области?
В опросе приняло участие 124 человека
03.08.2023, 16:131 Первый российский регион запретил склонять женщин к абортам 03.08.2023, 16:020 Ремонт в Усвятском районом центре культуры закончат до конца августа  03.08.2023, 15:510 Путин подписал указ о страховании жизни и здоровья добровольцев спецоперации 03.08.2023, 15:410 Праздник «Воевода Шуйский» в этом году затронет территорию внутри Покровского угла
03.08.2023, 15:320 Иммунитет для вывески: псковичи просят не применять дизайн-код к советскому наследию 03.08.2023, 15:210 Интерактив: Ярким болельщикам на футболе не место? 03.08.2023, 15:100 Великолучанин хотел вернуть потерянный телефон и лишился 10 тысяч рублей 03.08.2023, 15:000 Псковский музей-заповедник посетили родственники дворян Вохиных
03.08.2023, 14:500 «Беседка»: «Наше море» позитива, музыки и уха-рекордсменка. ВИДЕО 03.08.2023, 14:410 До фестиваля «Железный град» в Изборске можно будет добраться на автобусе 03.08.2023, 14:341 Путин призвал пересадить российских чиновников на отечественные автомобили 03.08.2023, 14:250 Кружки и секции для детей в Пскове. ЛОНГРИД
03.08.2023, 14:160 Дмитрий Шахов: К наблюдению за выборами надо привлекать активную молодежь 03.08.2023, 14:070 Свыше 200 многодетных псковичек вышли на пенсию досрочно в 2022-2023 годах 03.08.2023, 13:530 Расходование бюджетных средств на развитие IT-отрасли проверят в России 03.08.2023, 13:460 Взрывоопасный снаряд обнаружили вблизи псковской деревни Кирово
03.08.2023, 13:350 «Зверьё моё»: Котопёс, или Как приручить дикую кошку. ВИДЕО 03.08.2023, 13:250 Новое кафе «Альма» в Финском парке: Гельдт, трдельники и открыточные виды 03.08.2023, 13:240 Арбузы и дыни в России подорожали на 30% 03.08.2023, 13:140 Заблудившиеся в палкинском лесу пенсионеры оказались семейной парой
03.08.2023, 13:020 Начинается видеотрансляция программы «Сообразим на троих» 03.08.2023, 12:570 Грузовик с полуприцепом опрокинулся в Гдовском районе 03.08.2023, 12:480 Пушкинские экслибрисы для приватных и публичных библиотек экспонирует «Михайловское» 03.08.2023, 12:400 Актриса Ирина Мирошниченко скончалась на 82-м году жизни
03.08.2023, 12:300 Молодого человека из Палкинского района осудили за случайное убийство собутыльника 03.08.2023, 12:190 Остановись - поклонись 03.08.2023, 12:100 ФК «Псков» Vs «Луки-Энергия» в борьбе за Кубок России. ФОТОРЕПОРТАЖ 03.08.2023, 12:020 Начинается видеотрансляция программы «Беседка» про фестиваль «Наше море»
03.08.2023, 12:010 Бизнес-ланчи в псковских кафе и ресторанах: предложения на 3 августа 03.08.2023, 11:560 «Ядерный гриб» напугал жителей Казани 03.08.2023, 11:480 Пропавших в палкинском лесу пенсионеров нашли спасатели 03.08.2023, 11:390 Серия сообщений о «минировании» больниц и детсадов прошла по Пскову
03.08.2023, 11:260 «Сообразим на троих»: Смещенный акцент выборов, сказка про белого бычка и «Где ты, побратим?»  03.08.2023, 11:180 Знакомство с пчелиным семейством ждет псковичей 12 августа 03.08.2023, 11:073 Вандалы сломали скамейки на Сиреневом бульваре в Пскове 03.08.2023, 10:571 Крупный бизнес в Псковской области нарастил объем кредитов на 41%
03.08.2023, 10:480 «Беседка»: «Наше море» позитива, музыки и уха-рекордсменка 03.08.2023, 10:432 Юрист рассказала, за какие медуслуги придется доплачивать с 1 сентября 03.08.2023, 10:330 Сбербанк подвел итоги деятельности за первое полугодие 2023 года 03.08.2023, 10:190 Дерево упало на улице Вокзальной в Пскове. ФОТО
03.08.2023, 10:100 Собак привлекли к поискам трех пенсионеров в лесах Псковской области 03.08.2023, 10:011 Трех детей доставили в больницу в результате утреннего ДТП на Завеличье 03.08.2023, 09:520 Псковская аккордеонистка стала победительницей двух международных конкурсов 03.08.2023, 09:411 Сергей Вострецов: За последние 30 лет Европа российским туристам уже поднадоела
03.08.2023, 09:300 «Госуслуги» стали отображать купленные железнодорожные билеты 03.08.2023, 09:150 Оборот розничной торговли в России в июне вырос на 10% 03.08.2023, 09:000 Сотрудники IT-сферы со средним образованием могут получить отсрочку от армии 03.08.2023, 08:450 Псковичи стали чаще искать подработку - опрос
03.08.2023, 08:292 В АТОР рассказали о сокращении турпотока в Европу на 90% 03.08.2023, 08:130 Росреестр попросят рассудить дачников 03.08.2023, 07:590 «Зверьё моё»: Котопёс, или Как приручить дикую кошку 03.08.2023, 07:530 Невельчане украшают фигуру улитки на различные праздники. ФОТО
03.08.2023, 07:300 О самом опасном месте для покупки арбуза предупредила нутрициолог 03.08.2023, 07:190 Назван способ купить товары для школы на 25% дешевле 03.08.2023, 07:000 Куда пожаловаться на самокатчика-нарушителя, объяснили эксперты 02.08.2023, 22:190 Свыше 3,5 тысяч человек посетили матч на Кубок России в Пскове
02.08.2023, 22:140 Динамичной и быстрой назвал игру главный тренер команды «Луки-Энергия» 02.08.2023, 22:000 В Россию в первом полугодии 2023 года стали чаще приезжать иностранцы 02.08.2023, 21:550 Главный тренер ФК «Псков» о матче: Достойно играли с сильным соперником 02.08.2023, 21:400 Об особенностях системы «Честный знак» напомнили псковским предпринимателям
02.08.2023, 21:360 Очередной «гриб-богатырь» обнаружили в гдовском лесу. ФОТО 02.08.2023, 21:210 Концерт в честь юбилея Псково-Печерского монастыря пройдёт в Зелёном театре 02.08.2023, 21:080 Команда «Луки-Энергия» обыграла «Псков» в борьбе за Кубок России. ФОТО 02.08.2023, 21:000 Курсанты-первокурсники проходят обучение на учебной базе в Псковском районе
02.08.2023, 20:540 Вещи к школе для детей из Херсонской области собирают псковичи 02.08.2023, 20:490 Опубликована афиша мероприятий на день памяти отца Павла Адельгейма в Пскове 02.08.2023, 20:401 Социальную справедливость в равенстве всех перед законом видят 36% опрошенных россиян 02.08.2023, 20:380 Подрядчик сильно затягивает сроки ремонта детского сада в Плюссе
02.08.2023, 20:290 Шесть докладчиков выступят на конференции в Пскове в 10-ю годовщину памяти отца Павла Адельгейма 02.08.2023, 20:200 Более 100 кг наркотических средств изъяли псковские таможенники за полгода 02.08.2023, 20:120 Ремонт улицы Торфяной вместе с псковичами проконтролировал Алексей Севастьянов 02.08.2023, 20:020 Идеологические основы центра «Воин» и отряда «Дружина» закрепили в Псковской области
02.08.2023, 20:000 Сроки перечисления «детских» пособий в августе напомнили псковичам 02.08.2023, 19:400 Подрядчик в срок завершил ремонтные работы на двух участках дорог в Острове 02.08.2023, 19:200 Благотворительный показ фильма «За Палыча» организовали в Пскове 02.08.2023, 19:000 Метеорный поток Персеид можно будет увидеть в небе 12 августа
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2023

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.С. Синёв
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru