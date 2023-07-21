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Российский корабль уклонил МКС от столкновения с космическим мусором

Российский грузовой корабль «Прогресс МС-22» выполнил маневр уклонения Международной космической станции от возможного столкновения с космическим мусором. Об этом 6 августа сообщает Роскосмос.

По данным центра управления полетами центрального научно-исследовательского института машиностроения (входит в Госкорпорацию «Роскосмос»), двигатели корабля, пристыкованного к служебному модулю «Звезда» российского сегмента МКС, были включены в 5:03 по московскому времени и проработали 196 секунд, выдав импульс величиной 0,3 м/с.

В результате средняя высота орбиты станции увеличилась на 0,5 км и составила 416,4 км.

За все время полета МКС проведено 343 коррекции высоты ее орбиты, в том числе 191 — с помощью двигателей кораблей «Прогресс».

На борту МКС работает экипаж 69-й длительной экспедиции — космонавты Роскосмоса Сергей Прокопьев, Дмитрий Петелин и Андрей Федяев, астронавты NASA Франциско Рубио, Стивен Боуэн и Вуди Хобург, астронавт ОАЭ Султан аль-Нейади.