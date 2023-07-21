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На зрителей фейерверка в Нижнем Новгороде упали остатки петард

Причину инцидента с полетевшими в сторону зрителей остатками петард во время салюта выясняют в Нижнем Новгороде, никто не пострадал, сообщили журналистам в региональном управлении проектами «Центр 800».

Ранее в соцсетях было опубликовано фото и видео с музыкального фестиваля «Великая Русь», когда во время салюта в зрителей, собравшихся у собора Александра Невского на Стрелке (месте слияния Оки и Волги), полетели остатки пиротехнического снаряда.

«Двенадцатого августа в районе амфитеатра на Стрелке упали остатки отработанного пиротехнического изделия. Проводится внутренняя проверка, в причинах инцидента разбираются все ответственные службы», - приводит сообщение организации РИА Новости.

В пресс-службе «Центра 800» подчеркнули, что в результате инцидента никто не пострадал.

«На месте проведения мероприятия дежурила "скорая". Обращений от нижегородцев в экстренные службы не поступало, информации о пострадавших нет», - отметили в организации.

В свою очередь, в региональном управлении МЧС сообщили, что «заявок по инциденту... на фестивале "Великая Русь" в службу спасения не поступало».

Напомним, в Псковской области с 3 июля по решению оперативного штаба введен запрет на запуск фейерверков. Исключение - хлопушки и бенгальские огни. Нарушителям грозит штраф.