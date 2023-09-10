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МИД Финляндии потребовал вывезти автомобили с российскими номерами до марта

Автомобили с российскими номерами, уже находящиеся в Финляндии, должны будут покинуть страну до 16 марта 2024 года, речи о конфискации не идет, заявила на пресс-брифинге глава МИД Финляндии Элина Валтонен.

Ранее она сообщила о запрете въезда зарегистрированных в России легковых автомобилей с полуночи 16 сентября.

«Автомобили с российскими номерами должны быть вывезены до 16 марта 2024 года», - сказала она. Речи о конфискации не идет.

«В Финляндии товары, подпадающие под санкции, конфискуют только в связи с уголовным делом, и никаких изменений в этом вопросе на данном этапе не рассматривается», - сказала Валтонен.

Финляндия с полуночи 16 сентября присоединится к аналогичным решениям Эстонии, Латвии и Литвы и запретит въезд в страну легковых автомобилей, зарегистрированных в России. Исключения коснутся автомобилей граждан ЕС, постоянно проживающих в России, членов их семей, дипломатов и лиц, направляющихся в ЕС по гуманитарным причинам, пишет РИА Новости.

Европейская комиссия 8 сентября опубликовала пояснение, в котором сообщила, что санкции, введенные Советом ЕС в отношении России еще в 2022 году, распространяются также на личный автотранспорт граждан РФ, имеющих российские регистрационные номера, и, соответственно, граждане РФ не могут въезжать на личных автомобилях на территорию Евросоюза даже в туристических целях и даже на короткий срок.