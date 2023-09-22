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Город-побратим в Казахстане может появиться у Пскова

Город-побратим в Казахстане может появится у Пскова. Об этом глава города Пскова Борис Елкин сообщил в своем Telegram-канале.

Фото: Борис Елкин / Telegram

«У Пскова пока нет ни одного побратима в Казахстане. Но это поправимо, особенно когда есть контакт и желание обеих сторон», – отметил глава голода.

Возможные сферы сотрудничества между муниципалитетами он обсудил с Генеральным консулом Республики Казахстан в Санкт-Петербурге Дмитрием Михно.

«Это могут быть образовательные обмены, патриотические проекты, культурные, туристические и экономические связи. Как показывает практика, партнерство и побратимство – хорошее подспорье для разного рода межрегионального взаимодействия. Идея коллегам из Казахстана понравилась. Договорились быть в контакте», – заключил Борис Елкин.