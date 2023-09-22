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Более 20 процентов россиян предпочитают проводить выходные на природе - опрос

Самое любимое времяпрепровождение в выходные у россиян — выезд на природу (23%). На втором месте — досуг в кругу семьи (22%). На третьем — спорт и прогулки (по 20%). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в сервисе о поиску высокооплачиваемой работы SuperJob.

12% ассоциируют идеальный выходной с отдыхом, 9% — со сном. Для 8% лучший вариант — путешествие. 7% россиян предпочитают провести выходной за чтением книг, еще 7% любят посещать культурные мероприятия. 6% считают отличным выходным тот, когда удалось встретиться с друзьями. Столько же россиян уверены, что выходной удался, если переделаны все домашние дела. Каждый двадцатый назвал отличным времяпрепровождением просмотр кино и сериалов.

У мужчин на первом месте в идеальный выходной — провести время с семьей, у женщин — прогулка. На втором у тех и других — поездка за город, а у мужчин еще и спорт. Представители сильного пола также предпочитают отдых и рыбалку. Женщинам больше по душе хороший сон и культурная программа.

По сравнению с ковидным 2020 годом, россияне стали чаще ассоциировать идеальные выходные с выездом на природу, спортивными активностями и просто отдыхом.